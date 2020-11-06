وفاة رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوراق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 11:40 مساء
رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا حسين الكوني. (أرشيفية: الإنترنت).

توفي اليوم الجمعة رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق فى ليبيا الحاج حسين الكوني، وفق مصادر مقربة من قبائل الطوارق.

ونعى حسين الأنصاري ممثل قبائل الطوراق في الحوار الليبي قائلا: «تقدم بأحر التعازي للعائلة الكوني في غات وعموم قبائل الطوارق وكل الليبين، في وفاة شخصية من شخصيات الوطن، نسأل الله ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذرية جميل الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا اليه راجعون».

وفي تصريح  إلى «بوابة الوسط»، في أكتوبر الماضي، قال الكوني الذي كان سفيرا سابقا لليبيا لدى النيجر إن المجلس هو الممثل الوحيد لقبائل الطوارق في البلاد وأن «التصرفات التي يقوم بها البعض لا تمثل المجلس»، وإن هؤلاء يمثلون أنفسهم فقط، من دون أن يسمي «البعض» الذي يقصده.

وتأسس المجلس فى العام ٢٠١٥ من جميع الطوارق فى ليبيا و تم تجديد المجلس فى إجتماع للطوارق فى عام ٢٠١٨ فى منطقة العوينات، وفق الكوني.

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