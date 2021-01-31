«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 12:17 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية اليوم الأحد، على ساحل سرت، وتكون قبلية صباح الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم، أن الرياح ستتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير  إلى سرت
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة من مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي.

ريح شمالي غربي إلى جنوبي غربي سرعته بين (05 - 20) عقدة، تصل مساء اليوم إلى (25) عقدة على ساحل سرت.

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50 و1.50) متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على ساحل الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الغد.

ريح قبلي يتحول تدريجيا إلى شمالي غربي على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى الجبل الأخضر، سرعته بين (05 - 20) عقدة، وتكون يوم الغد ما بين (25-30) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50 و1.50) متر ويصل إلى مترين صباح الغد على ساحل شحات.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (18-20) مْ.

الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

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