أحوال الطقس اليوم: درجات الحرارة تميل للاعتدال في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 10:48 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال نسبيا على غالبية المناطق، مع وجود بقايا من السحب الممطرة التي تؤدي إلى سقوط أمطار متفرق على أقصى الساحل الشرقي، مع رياح نشطة نسبيا على الساحل والدواخل تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية مناطق البلاد بين 20 و26 درجة مئوية، وبين 11 و14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس غائم جزئيا على غالبية المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة على الساحل وبعض مناطق الدواخل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء مغطاة بالسحب، مع بقايا من السحب الممطرة، واحتمال سقوط أمطار اليوم على أقصى الشمال الشرقي، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و19 درجة مئوية على غالبية المناطق، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تترواح درجات الحرارة القصوىب ين 19 و22 درجة مئوية.

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