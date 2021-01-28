العثور على مخلفات حربية في حرم جامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 28 يناير 2021, 11:36 مساء
جامعة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

 أنهى فريق المنظمة الدنماركية لإزالة الألغام والمخلفات الحربية «دي. سي. إيه» في سرت أعمال المسح للحرم الجامعى بجامعة سرت، حيث جر العثور على مخلفات من بقايا الحرب ضد داعش عام 2016.

وقال مصدر بفريق المنظمة المكلف، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عملية المسح استغرقت أسبوعين جرى خلالها مسح وتفتيش كامل لمنطقة الجامعة وحدائقها وداخل المشاريع المتوقفة. وأشار إلى العثور على مخلفات حربية ومقذوف غير متفجر جرى تجميعه.

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كما انتشل فريق المنظمة الدنماركية «هاوزر» مدفعية غير متفجر من أحدى المزارع بضواحى سرت بالطويلة اثناء حرث المزرعة، كان سيسبب انفجار كبيرا يخلف اضرارا في دائرة 700 متر.

 

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