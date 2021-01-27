الفليبين تطالب بصرف مستحقات عمالها في ليبيا بالعملة الصعبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 09:45 مساء
القائم بأعمال سفارة الفليبين لدى ليبيا ألمار قاتو. (الإنترنت)

بلغ عدد العاملين الفليبينيين في ليبيا نحو 20 ألفًا يعملون في قطاع الصحة وغيرها من المجالات الأخرى، على ما أفاد القائم بأعمال سفارة الفليبين لدى ليبيا ألمار قاتو، الذي طالب بصرف مستحقاتهم بالعملة الصعبة، نظرًا لتغير سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.

وكشف قاتو، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، الأربعاء، إصابة 126 ممرصة فليبينية تعمل في ليبيا بفيروس «كورونا المستجد»، توفيت منهن ست، قائلًا: «العاملةن الفليبينيون استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وكذلك جائحة كورونا».

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بدوره، أبدى كاجمان «تقديره لجهود العاملين الفليبينيين في ليبيا»، ووعد بأن ينظر المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في أوضاعهم، خاصة من تجاوز منهم العمل أكثر من 30 عامًا في ليبيا، حسب بيان لمكتب المعلومات والتوثيق التابع لرئاسة وزراء حكومة الوفاق.

وأشار البيان إلى أن لقاء كاجمان مع المسؤول الفليبيني أكد «عمق العلاقات بين ليبيا و الفليبين، التي لم تغادر سفارتها ليبيا، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد».

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