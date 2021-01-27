خلال مباحثات في بنغازي.. سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة «التنظيم السريع» للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 05:05 مساء
سفير الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته في بنغازي، 27 يناير 2021. (الاتحاد الأوروبي)

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل، الأربعاء، ضرورة «التركيز على التنظيم السريع للانتخابات واستعادة الخدمات الأساسية وبدء إعادة الإعمار».

جاء ذلك خلال محادثات أجراها السفير الأوروبي في بنغازي مع «القوات الوطنية للسلام»، والمنظمة المعنية بالمدن المهمشة ، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية الشيخ السنوسي الحليق، حيث أعرب المشاركون عن «تقديرهم للنتائج التي حققتها عملية برلين حتى الآن»، حسب بيان للاتحاد الأوروبي.

- البعثة الأممية تعلن موافقة الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة

وشددوا على الحاجة إلى المصالحة الوطنية، واتفقوا على أن «ليبيا في مرحلة حرجة، وبحاجة ماسة إلى حكومة وحدة وطنية»، وعلى «طلب مزيد التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحكم الديمقراطي والاقتصادي، وكذلك اللامركزية والتنمية الاقتصادية».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 19 يناير، موافقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية للحل الشامل الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى. ومن المقرر أن تسلم السلطة الموقتة مهامها إلى حكومة منتخبة في ديسمبر المقبل.

سفير الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته في بنغازي، 27 يناير 2021. (الاتحاد الأوروبي)
سفير الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته في بنغازي، 27 يناير 2021. (الاتحاد الأوروبي)
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