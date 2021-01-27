الثني يناقش آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، باعتباره رئيسًا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، آليات توحيد المؤسسة وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها، مشددًا على «ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها».
وتناول الاجتماع، الذي عُـقد بمكتب الثني بديوان مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى «آليات توحيد المؤسسة وإنهاء الانقسام الذي تعانيه، بما يكفل المحافظة على أموالها التي تعد ذخرًا لأموال الأجيال القادمة»، حسب بيان للحكومة الموقتة.
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وتطرق اللقاء إلى المشكلات التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة «قدر الإمكان».
وخلص إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشكلاتها.
وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد، عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور منير عصر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة عاصم ارحيمة، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين محمد حسين، والمستشارة القانونية نجاة العريبي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.