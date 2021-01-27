الثني يناقش آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 04:53 مساء
الثني يترأس اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار في بنغازي، 27 يناير 2021. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، باعتباره رئيسًا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، آليات توحيد المؤسسة وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها، مشددًا على «ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها».

وتناول الاجتماع، الذي عُـقد بمكتب الثني بديوان مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى «آليات توحيد المؤسسة وإنهاء الانقسام الذي تعانيه، بما يكفل المحافظة على أموالها التي تعد ذخرًا لأموال الأجيال القادمة»، حسب بيان للحكومة الموقتة.

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وتطرق اللقاء إلى المشكلات التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة «قدر الإمكان».
وخلص إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشكلاتها.

وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد، عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور منير عصر، وعضو مجلس أمناء المؤسسة عاصم ارحيمة، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور حسين محمد حسين، والمستشارة القانونية نجاة العريبي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

الثني يترأس اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار في بنغازي، 27 يناير 2021. (الحكومة الموقتة)
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