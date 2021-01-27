الثني يطلع على سير صيانة مستشفى بنغازي لطب العيون

الثني (يسار) خلال لقائه سعد عقوب في بنغازي، 27 يناير 2021. (الحكومة الموقتة)

اطلع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني خلال لقائه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، الأربعاء، على إنجاز مشاريع صيانة وتطوير مستشفى بنغازي لطب وجراحة العيون، ومستشفى جراحة القلب الهواري.

وخلال اللقاء، ثمّن الثني دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة وفرق الرصد والتقصي في كفاحها لمحاربة جائحة «كورونا»، داعيًا إلى بذل مزيد الجهد والعطاء لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى ملف علاج سرطان الأطفال وزراعة النخاع في الخارج وسير العمل به، وأوضاع كل الأطفال المصابين بالسرطان. وأعلن عقوب أن وزارة الصحة بصدد تنظيم مؤتمر علمي لإعداد استراتيجية عملها خلال الفترة المقبلة.