الثني يطلع على سير صيانة مستشفى بنغازي لطب العيون

اطلع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني خلال لقائه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، الأربعاء، على إنجاز مشاريع صيانة وتطوير مستشفى بنغازي لطب وجراحة العيون، ومستشفى جراحة القلب الهواري.
وخلال اللقاء، ثمّن الثني دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة وفرق الرصد والتقصي في كفاحها لمحاربة جائحة «كورونا»، داعيًا إلى بذل مزيد الجهد والعطاء لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».
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وتطرق الاجتماع إلى ملف علاج سرطان الأطفال وزراعة النخاع في الخارج وسير العمل به، وأوضاع كل الأطفال المصابين بالسرطان. وأعلن عقوب أن وزارة الصحة بصدد تنظيم مؤتمر علمي لإعداد استراتيجية عملها خلال الفترة المقبلة.