«الجوف» تبحث استخدام تقنية النانو في تقليل استخدام المواد الكيميائية أثناء الحفر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 11:45 صباحا
مدير إدارة العمليات بشركة الجوف للتقنية النفطية، المهندس هلال البسكري. (صفحة الشركة على فيسبوك)

بحثت شركة الجوف للتقنية النفطية، مع شركة «production chemicals group» خلال اجتماع عبر الدوائر المغلقة، استخدام تقنية النانو في تقليل استخدام المواد الكيميائية أثناء عمليات الحفر ومعالجة المخرجات والمحافظة على البيئة، وكذلك استخدامات هذه التقنية المتنوعة في العمليات النفطية.

الاجتماع الذي عقد الثلاثاء حضره مدير إدارة العمليات بشركة الجوف للتقنية النفطية، المهندس هلال البسكري، ومدير إدارة التصنيع المهندس خليفة عبدالونيس، والمستشارون والمختصون بشركة الجوف.

وأوضح بيان للشركة، اليوم، أن هذه الاجتماعات تأتي بتوصيات من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لشركة الجوف، بضرورة البحث عن أحدث وآخر التقنيات في مجال الخدمات النفطية لتكون شركة الجوف رائدة في قطاع الخدمات النفطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإدارة الأميركية ستوفر لقاحات ضدّ «كورونا» تكفي 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف
دولى
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال «تسميم» المعارض نافالني في أول اتصال هاتفي بينهما
دولى
المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: توقعات بخسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ...
اقتصاد
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في 2021؟