توقيع عقود تغذية غرب بنغازي بمياه الشرب من النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 09:56 صباحا
مدينة بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

وقعت بلدية بنغازي عقود تغذية مناطق وأحياء سكنية في الجُزء الغربي للمدينة من مياه الشرب لمنظومة النهر الصناعي.

وأوضحت أن هذه الأحياء هي «الهواري، والقوارشة، والنواقية، والفعكات، واللويفية، والحليس، وبوفاخرة، وبودريسة، وأم مبروكة والمناطق المُجاورة لها»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يقسم العمل إلى عشر مراحل، حيث جرى التعاقد مع شركة في كُل مرحلة لضمان سُرعة الإنجاز، وستسلم الشركات هذه الأعمال خلال الأيام المقبلة للبدء في التنفيذ، الذي سيستغرق بين 90 و180 يوما.

وأشار البيان إلى أن البلدية سبق أن تعاقدت على تغذية الجُزء الشرقي من المدينة، وانتهت من تنفيذ أغلب الأعمال الإنشائية، كما وردت الأجهزة والمُعدات الكهروميكانيكية، وبصدد تركيبها بالتنسيق مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

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