المختبر المرجعي زليتن يسجل 26 إصابة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 09:41 صباحا
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، عن تسجيل 26 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أول من أمس الإثنين، فيما لم تسجل أي حالات شفاء من المرض.

وقالت اللجنة، في بيان الثلاثاء، إن المختبر المرجعي زليتن قام بتحليل 156 مسحة أنفية الإثنين، أظهرت سلبية إصابة 130 عينة، فيما تأكد إصابة 17 عينة بالبلدية، وست حالات من خارج البلدية، وثلاث حالات مكررة لم تشفَ بعد.

«مكافحة الأمراض»: 870 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أول من أمس الإثنين، وتماثل للشفاء 945 شخصًا، في حين توفي سبعة آخرون.

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