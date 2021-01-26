«مكافحة الأمراض»: 870 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 12:28 مساء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 945 شخصًا، في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 4931 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1200 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 301 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 153 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 103 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 75 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 28 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 89 عينة، ومختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة 138 عينة.

وأرسلت إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 278 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 3 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتان، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة 3 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 131 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 42 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 376 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 160 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 638 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 23 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 115 ألفا و299 حالة، منها 19 ألفا و223 نشطة، و94 ألفا و287 متعافيا، بينما توفي 1789 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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