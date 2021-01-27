مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي

سيارات نجدة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الثلاثاء، أن مجموعة مسلحة استولت على إحدى سيارات قسم النجدة بمنطقة السيرتي.

وأشارت المديرية، في بيان صحفي إلى «مجموعة مسلحة على متن سيارات مجهزة بأسلحة نوع (بي كي تي) هاجمت سيارة النجدة المكلفة بمفترق 10 مارس بمنطقة السيرتي». وأضاف البيان أن «المهاجمين سيطروا على أعضاء الدورية واستولوا على سيارة النجدة وسرقوها ولاذوا بالفرار، نظراً لتفوق العتاد والعدة وعدد الأفراد المهاجمين».

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ونوهت مديرية أمن بنغاوزي إلى « تكليف جميع الدوريات بالإنتقال وضبط المجموعة المسلحة وتمشيط المنطقة بالكامل ولم يعثر لهم على أثر»، مشيرا إلى أن من «أشرف على عملية الهجوم على الدورية هو من نفس عائلة تشكيل عصابي جرى ضبطه في مزرعة بمنطقة الطلحية قبل ساعات من الهجوم»

وخلال ضبط التشكيل العصابي في المزرعة المذكورة والذي يتكون من 6 أشخاص من عائلة واحدة، عثرت قوات الأمن على 3 سيارات مطلية بطلاء عسكري وسيارات مسروقة و 20 زجاجة خمرة نوع ويسكي، ومبالغ مالية، وعدد من الأسلحة النارية مختلفة الأنواع، وفق بيان المديرية.

مضبوطات مع التشكيل العصابي الذي جرى القبض عليه في مزرعة بمنطقة الطلحية. (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات مع التشكيل العصابي الذي جرى القبض عليه في مزرعة بمنطقة الطلحية. (مديرية أمن بنغازي)