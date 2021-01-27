مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 12:01 صباحا
سيارات نجدة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الثلاثاء، أن مجموعة مسلحة استولت على إحدى سيارات قسم النجدة بمنطقة السيرتي.

وأشارت المديرية، في بيان صحفي إلى «مجموعة مسلحة على متن سيارات مجهزة بأسلحة نوع (بي كي تي) هاجمت سيارة النجدة المكلفة بمفترق 10 مارس بمنطقة السيرتي». وأضاف البيان أن «المهاجمين سيطروا على أعضاء الدورية واستولوا على سيارة النجدة وسرقوها ولاذوا بالفرار، نظراً لتفوق العتاد والعدة وعدد الأفراد المهاجمين». 

اقرأ ايضا: ضبط سيارة مسروقة من 9 سنوات في حملة أمنية بطرابلس

ونوهت مديرية أمن بنغاوزي إلى « تكليف جميع الدوريات بالإنتقال وضبط المجموعة المسلحة وتمشيط المنطقة بالكامل ولم يعثر لهم على أثر»، مشيرا إلى أن من «أشرف على عملية الهجوم على الدورية هو من نفس عائلة تشكيل عصابي جرى ضبطه في مزرعة بمنطقة الطلحية قبل ساعات من الهجوم»

وخلال ضبط التشكيل العصابي في المزرعة المذكورة والذي يتكون من 6 أشخاص من عائلة واحدة، عثرت قوات الأمن على 3 سيارات مطلية بطلاء عسكري وسيارات مسروقة و 20 زجاجة خمرة نوع ويسكي، ومبالغ مالية، وعدد من الأسلحة النارية مختلفة الأنواع، وفق بيان المديرية.

مضبوطات مع التشكيل العصابي الذي جرى القبض عليه في مزرعة بمنطقة الطلحية. (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات مع التشكيل العصابي الذي جرى القبض عليه في مزرعة بمنطقة الطلحية. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال «تسميم» المعارض نافالني في أول اتصال هاتفي بينهما
دولى
المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: توقعات بخسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ...
اقتصاد
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
«بروكينغز»: ثلاثة خيارات للإدارة الأميركية الجديدة في ليبيا
ليبيا
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بحث علمي: الخلايا السرطانية تستخدم «تكتيك الدببة»