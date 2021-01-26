وصول 62 مليون لتر من الوقود إلى ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 06:12 مساء
الناقلة أنوار أفريقيا بميناء طرابلس. (أرشيفية: شركة البريقة لتسويق النفط)

وصلت إلى ميناء طرابلس ناقلتا وقود على متنهما 62 مليون لتر من الوقود، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن توفر الوقود، وقالت إن رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز العميد محمد فتح الله «أفاد بأن الوقود متوافر من خلال تواجد الناقلة أنوار أفريقيا برصيف ميناء طرابلس البحري وعلى متنها 31 مليون لتر من الوقود، ويتم إفراغ شحنتها».

وأضافت الوزارة أنه «تتواجد أيضًا الناقلة أنوار الخليج وعلى متنها 31 مليون لتر من الوقود بصدد إفراغ حمولتها بعد الانتهاء من عمليات تفريغ الناقلة الأولى», منوهة إلى أن عملية توزيع الوقود على المحطات تسير بشكل طبيعي.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني المواطنين إلى «عدم الانجرار وراء الإشاعات والتزاحم أمام محطات الوقود، والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
الولايات المتحدة تتصدر سباق الذكاء الصناعي والصين تلاحقها
علوم وتكنولوجيا
وزير جزائري: الوضع في ليبيا لا يمنع إقامة شراكات في مجال المؤسسات الصغيرة
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر أمام الكونغو.. ويودع بطولة الشان
رياضة محلية
ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
لقاح «موديرنا» فعال ضد النسختين المتحورتين من «كوفيد-19 »
دولى
أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بحث علمي: الخلايا السرطانية تستخدم «تكتيك الدببة»