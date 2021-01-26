«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 01:39 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 4 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم، مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و3.5 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية والرؤية متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- تكاثر للسحب مساء اليوم، مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- رياح شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 20 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و4 أمتار.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة.

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