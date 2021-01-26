«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 4 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم، مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و3.5 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية والرؤية متوسطة.