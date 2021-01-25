معيتيق يطالب شركة تحلية المياه بتقديم خطة عمل وميزانيات صيانة المحطات في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 06:14 مساء
لقاء معيتيق مع مسؤولي الشركة العامة لتحلية المياه. (إدارة التواصل والإعلام)

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، الشركة العامة لتحلية المياه بتقديم خطة عملها للعام الجاري وتحديد المبالغ المالية المطلوبة لإجراء واستكمال عمليات الصيانة لمحطات التحلية في البلديات.

جاءت مطالبة معيتيق خلال اجتماعه ظهر اليوم الإثنين، مع نائب مدير عام الشركة العامة لتحلية المياه عبدالسلام الرويمي، والمستشار الفني وعضو مجلس إدارة الشركة عادل سليم.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مسؤولي الشركة العامة لتحلية المياه استعرضا أمام معيتيق الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الشركة لتوفير المياه الصالحة للاستعمال للبلديات والمدن التي تعاني نقص المياه.

وأضافت أن معيتيق «طالب خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الشركة بتقديم خطة عملها خلال العام الحالي وتحديد المبالغ اللازمة لإجراء واستكمال الصيانات المطلوبة لمحطات التحلية بالبلديات في أقرب وقت ممكن لاعتمادها والموافقة عليها».

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