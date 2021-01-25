سيالة: نعمل على تطوير مناطق حرة في المدن الساحلية والربط مع دول الجوار الأفريقي

وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة إن «العمل جارٍ لتطوير عدد من المناطق الحرة في مدن الساحل الليبي، وتنفيذ المراحل المتوقفة في خطة ربط ليبيا بعدد من دول الجوار الأفريقي بمشروع السكة الحديد، التي ستجعل من ليبيا منطقة مميزة للتجارة الحرة والتبادل التجاري».

جاء ذلك في كلمته في افتتاح ورشة العمل الافتراضية مع منظمة «كوميسا»، اليوم الإثنين، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار سيالة إلى تنفيذ طريق الربط البري الذي تجاوز الحدود الليبية جنوبًا، ووصل إلى مدينة ماداما بالنيجر، مستهدفًا الوصول إلى أنجامينا ونيامي، وربط شبكة الطرق الأفريقية.

وتابع: «نريد لاستثماراتنا زخمها السابق الذي ساهم في توطيد العلاقة بين بلادنا والقارة الأفريقية، ونريد لنشاطنا أن يتزايد لخلق الفرص الجيدة لدولتنا من أجل أن تسير قدمًا نحو مسيرتها لتعزيز العمل المشترك مع قارتنا الأم».

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ولفت إلى أن هدف اتفاقية «كوميسا» هو الوصول إلى سوق موحدة تسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الليبي بتوفير الخامات من المخزن الأفريقي والولوج إلى السوق الأفريقية الكبيرة.

يذكر أن «كوميسا» هي منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وتضم 19 دولة في القارة، من ليبيا إلى زيمبابوي.