انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

طلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة التعليم العالي في سوق الجمعة، 25 يناير 2021، (تعليم الوفاق)

انطلقت امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي «2019 ـ 2020»، اليوم الإثنين.

ونشرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق صورًا للطلاب خلال أدائهم الامتحان داخل لجنة تابعة لمراقبة تعليم سوق الجمعة، عبر صفحتها في موقع «فيسبوك».

أحد الطلاب خلال أدائه الامتحان

أحد الطلاب خلال أدائه الامتحان