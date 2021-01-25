طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 11:55 صباحا
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 741 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 293 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيًا بـ47 حالة، ثم زليتن بـ30 حالة، و26 حالة في الزاوية المركز، و25 حالة في كل من العجيلات والماية، و21 حالة في كل من الزاوية الغرب وسبها وصرمان، و19 حالة في كل من غريان والخمس، و18 حالة في كل من صبراتة وجنزور، و16 حالة في المعمورة، و14 حالة في نالوت، و11 حالة في القره بوللي والمنشية الجميل و9 حالات في كل من الجميل وبني وليد، و8 حالات في كل من الرحيبات وقصر الأخيار، حسب النشرة اليومية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين.

إضافة إلى 7 حالات في قصر بن غشير، و6 حالات في كل من الجفرة والسائح، و5 حالات في كل من سرت وسواني بن آدم والرجبان، و4 حالات في كل من وادي عتبة والشاطئ ومسلاتة، و3 حالات في سوق الخميس أمسيحل والزنتان، وحالتين في كل من زلطن والعامرية وطبرق وغدامس، وحالة واحدة في كل من درج والزهراء والزاوية الجنوب وجادو والعواتة والحرابة والقلعة والكفرة.

وتماثل للشفاء 1092 مصابًا، بينهم 901 حالة في طرابلس، و8 حالات في الخمس، و25 حالة في العجيلات، وحالتان في كل من الزاوية الجنوب ودرج، وحالة في مسلاتة، و7 حالات في الزنتان، و29 حالة في سبها، و4 حالات في الكفرة، و10 حالات في الجفرة، و27 حالة في يالمركز، و49 حالة في مصراتة، و27 حالة في زليتن.

في حين توفي 19 آخرون، منهم 10 حالات في طرابلس، وحالتان في العجيلات، وحالة في كل من الخمس والشاطئ وسوق الخميس أمسيحل وقصر بن غشير وصرمان وجنزور وزليتن.

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