«صحة الموقتة» توجه ستة مطالب «مهمة للغاية» إلى مدراء المستشفيات

مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

وجه وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب خطابا إلى مدراء المستشفيات التعليمية والقروية والمراكز التابعة للوزارة، ومدراء الخدمات الصحية بالبلديات شدد فيه على ستة مطالب، أولها، ضرورة تفعيل جميع الطاقات البشرية من أطباء وتمريض وإداريين للقيام بأعماالهم بالوجه المطلوب والتشديد على تفعيل المنظومات الخاصة بالحضور والانصراف ومراقبة حسن الأداء.



المطلب الثاني الوارد في الخطاب الموجه اليوم الأحد، هو بتشديد الرقابة الداخلية، في جميع الانشطة داخل المؤسسات التابعة للمعنيين بالخطاب. وثالثا: تفعيل أقسام الصيانة واتباع الطرق العلمية في إطالة عمر المعدات ومنح بطاقات لمتابعة المعدات خاصة الطبية وتلاقي الأعطال المفاجئة الناتجة عن قلة الصيانة.



ورابعا، طالب الخطاب بتفعيل منظومة الإحصاء وتطوير المنظومات الداخلية التي تتابع حركة المرفق، وتدوين جميع العمليات الداخلية بالطرق العلمية المتعارف عليها.



وخامسا، دعا إلى حسن التصرف الإمكانات المادية المقيدة على حساب المعنيين بالخطاب وصرفها حسب البنود بالشكل القانوني المتبع في الإجراءات الإدارية والمالية.



وسادسا، إعداد التقارير التي تبين جميع الأنشطة الإدارية والمالية وإحالتها بشكل دوري إلى الوزارة. وشدد عقوب في ختام الخطاب على أن هذه المطالب «في غاية الأهمية».