البعثة الأممية تهنئ ناخبي القره بوللي وتشيد بجولة الإعادة في سواني بن آدم

جانب من انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي، 23 يناير 2021. (لجنة الانتخابات المحلية)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، سكان القره بوللي على مشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي، مشيدة بجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتنفيذها انتخابات «آمنة وبطريقة احترافية».

ورحبت البعثة في بيان، بجولة الإعادة في مركزي اقتراع في سواني بن آدم لانتخابات 7 يناير، مؤكدة أهمية «الشفافية والنزاهة في كل انتخابات المجالس البلدية، لضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة لجميع الناخبين الليبيين، خاصة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة».

- الانتخابات البلدية: 43% نسبة المشاركة في القره بوللي

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في القره بوللي 43% موزعة بواقع 80% رجال و20% نساء، على ما أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.