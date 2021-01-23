السراج: الجنوب في قلب برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وأمنه واستقراره أولوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 08:13 مساء
السراج خلال اجتماع مع وفد من المنطقة الجنوبية في مكتبه بطرابلس، 23 يناير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية يعد «أولوية بالنسبة لحكومة الوفاق»، مؤكدًا أن الجنوب «يقع في قلب برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح» الذي استؤنفت برامجه أخيرًا بعد توحيد سعر صرف الدينار الليبي.

وشدد السراج خلال اجتماعه في مكتبه في العاصمة طرابلس، السبت، مع وفد من المنطقة الجنوبية، على أهمية «ترسيخ التوافق والتعايش السلمي بين جميع أطراف ومكونات الجنوب، حتى لا يتكرر ما شهدته المنطقة من تصعيد»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس الرئاسي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الأمن، وما تم تخصيصه للمشاريع الخدمية العاجلة، وما أقرته من ترتيبات مالية استثنائية لمشاريع تنمية وتطوير الجنوب، كما استمع إلى ما عرضه أعضاء الوفد من تصورات تناولت مشكلات الجنوب بأبعادها المختلفة.

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كما ناقش ما عرضوه من مطالب خاصة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، وأصدر تعليماته «لتلبية الاحتياجات العاجلة التي عرضها الوفد»، داعيًا إلى التواصل بين البلديات ومؤسسات الدولة المختلفة لصياغة آلية للتعامل تختصر الوقت وتتجنب الروتين.

وضم وفد الجنوب كلًّا من عضوة مجلس النواب فاطمة الصويعي، وعميد بلدية أوباري السيد أحمد ماتكو، وعميد بلدية وادي عتبة عبدالرحمن الصالحين، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب منصور السريتي، كما ضمت عددًا من الناشطين السياسيين والاجتماعيين في المنطقة وهم اله الكوني، وحسن موسى، ورضوان طبيقة الحسناوي، والدكتور الطيب الخيالي، والدكتور ماتكو مصطفى نينو.

السراج خلال اجتماع مع وفد من المنطقة الجنوبية في مكتبه بطرابلس، 23 يناير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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