السراج: نتطلع إلى الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل مثلما أجرينا اقتراع البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 03:16 مساء
السراج خلال مشاركته في احتفال مرور 150 عاما على إنشاء بلدية طرابلس. (حكومة الوفاق)

أشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالانتخابات التي أجرتها البلديات وتواصل استكمالها «في ظل ظروف صعبة»، مضيفا: «لقد أثبتت البلديات قدرتنا على الإيفاء بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا كلها، وهو ما نتطلع إليه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021».

وحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يوم 24 من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، فيما يتم حاليا الاتفاق على شكل المرحلة الانتقالية السابقة على هذه الانتخابات، والآلية القانونية التي يستند إليها الاقتراع.

الاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيس بلدية طرابلس
تصريحات السراج جاءت خلال مشاركته صباح اليوم السبت في احتفال بلدية طرابلس بمرور مئة وخمسين سنة على تأسيسها. وألقى السراج كلمة بالمناسبة تحدث فيها عما «مرت به بلدية طرابلس من منعطفات وتجارب، خلال مراحل وحقب تاريخية تعاقبت على إدارتها، منذ تأسيسها في ديسمبر سنة 1870».

وأضاف: «المتأمل لمسار بلدية طرابلس يتلمس تطور الخدمات عبر الجهد المتراكم لمن تولوا مسؤولية إدارتها منذ التأسيس، والذي مكن البلدية من تجاوز الكثير من الأزمات والعقبات والمختنقات»، مشيرا إلى أن «بلدية طرابلس لم تكن أبدا معزولة عما يجري حولها، هي مساهم فعال في نهضة الوطن، كما تصلها ارتدادات الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

وشدد السراج على أهمية البلديات، «كونها قاعدة اللامركزية وتمثل واقع بيئتها الاجتماعية وقادرة على تحسس احتياجات مواطنيها وخياراتهم التنموية»، متمنيا أن «تتجه بلدية طرابلس وكافة بلديات ليبيا، لعقد ملتقيات علمية تتولى إعداد بحوث تؤرخ وتوثق تاريخ البلديات وتوضح مدى أصالة و تحضر مدننا».

كما نبه بضرورة «توافر الموارد المالية والموارد البشرية المؤهلة للإيفاء بمتطلبات التطوير والتحديث، آملا بأن يتحقق لها ذلك مع تحقق الاستقرار في البلاد».

السراج خلال مشاركته في احتفال مرور 150 عاما على إنشاء بلدية طرابلس. (حكومة الوفاق)
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