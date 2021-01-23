في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة

جانب من اجتماعات فريقي الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة, بوزنيقة 23 يناير 2021. (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب، محمد الرعيض، إن وفدي مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة اتفقا على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.

وبحسب تصريحات الرعيض إلى «بوابة الوسط»، يتولى إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، ويتولى إقليم فزان منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، وتتولى المنطقة الغربية منصبي النائب العام وديوان المحاسبة.

تشكيل فرق عمل مصغرة لاتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية

جاء ذلك بعدما اتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة في الاجتماع المنعقد في المغرب، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي عدد من المناصب السيادية.

وتشمل المناصب السيادية المقصودة «محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات»، وذلك وفقًا للمعايير المتوافق عليها.

ونفى الرعيض وجود أي اتفاق على شخصيات بعينها لتولي هذه المناصب، مشيرًا إلى فتح باب الترشح للجميع حسب الشروط التى سيتم نشرها غدًا الأحد.