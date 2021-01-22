«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية نشطة على ساحل الخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة أحيانا.

- الرياح جنوبية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل الخمس.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و1.25 متر.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية والرؤية جيدة.