وفد من «صحة الوفاق» يتابع تجهيز مركز العزل الصحي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 21 يناير 2021, 07:39 مساء
زيارة وفد وزارة الصحة لمتابعة تجهيز مركز العزل في بني وليد. (الإنترنت)

تفقد وفد من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أعمال الصيانة والتطوير لمركز العزل بمدينة بني وليد خلال زيارة أجراها لمقر المركز رفقة عميد البلدية يونس العزوزي، وعضو المجلس البلدي رئيس لجنة الصحة بالبلدية محمد امبارك، وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي بالمدينة.

وأوضح عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الصحة ببلدية بني وليد، محمد امبارك لـ«بوابة الوسط» أن الزيارة جاءت للوقوف على أعمال الصيانة التي قاربت على الاستكمال بعد استلام مقر العزل من جهاز الدعم المركزي.

وقال امبارك إن مركز العزل سيفتتح بسعة سريرية تبلغ 70 سريرا، وسيجري تجهيزه خلال الأيام القادمة بأجهزة أكسجين طبي لتلبية احتياجات المركز من الأكسجين، إضافة إلى باقي الأجهزة والمعدات التي يحتاجها المركز.

زيارة وفد وزارة الصحة لمتابعة تجهيز مركز العزل في بني وليد. (الإنترنت)
زيارة وفد وزارة الصحة لمتابعة تجهيز مركز العزل في بني وليد. (الإنترنت)
زيارة وفد وزارة الصحة لمتابعة تجهيز مركز العزل في بني وليد. (الإنترنت)
زيارة وفد وزارة الصحة لمتابعة تجهيز مركز العزل في بني وليد. (الإنترنت)
زيارة وفد وزارة الصحة لمتابعة تجهيز مركز العزل في بني وليد. (الإنترنت)
زيارة وفد وزارة الصحة لمتابعة تجهيز مركز العزل في بني وليد. (الإنترنت)
زيارة وفد وزارة الصحة لمتابعة تجهيز مركز العزل في بني وليد. (الإنترنت)
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