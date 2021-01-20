«الأرصاد»: سماء صافية ورؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 12:46 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة اليوم الأربعاء، على طول الساحل، مع سماء صافية قليلة السحب.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يصل إلى مترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب.

رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها ما بين (5-15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

البحر خفيف الموج إلى هادئ.

درجة حرارة سطح البحر (16-18)مْ، والرؤية جيدة.

 الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق اليوم.

رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، وتكون هدا اليوم شمالية غربية على ساحل الجبل الأخضر، وطبرق سرعتها ما بين (5-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.75) متر.

البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (18-20)مْ، والرؤية جيدة.

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