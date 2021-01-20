جهاز الحرس البلدي بـ«الموقتة» يغلق صالات الأفراح والمقاهي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 20 يناير 2021, 10:53 صباحا
عناصر من جهاز الحرس البلدي أمام إحدى صالات الأفراح ببنغازي. (الحرس البلدي)

أمرت رئاسة جهاز الحرس البلدي بالحكومة الموقتة، بإغلاق صالات الأفراح ومنع الإقامة والجلوس في المقاهي، وذلك بسبب زيادة انتشار حالات فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

ووجه رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة الموقتة، اللواء توفيق المسماري، مديري الفروع والإدارات وشؤون مراكز جهاز الحرس البلدى، لتنفيذ هذه التعليمات بناء على كتاب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية والمحال بموجبه تعميم من قبل السيد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا».

وشدد رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة الموقتة، اللواء توفيق المسماري على تنفيذ التعليمات التالية:

1- قفل صالات الأفراح وإخطار تشاركيات المناسبات بعدم نصب الخيام والكراسي وما بحكمها وتأجيلها مع توقيع الغرامات القانونية والمصادرة وإحالة المخالفين التعليمات إلى النيابة العامة .

2- منع فتح مقاهي الشيشة «الأرقيلة» نهائيا.
 
3- منع الإقامة والجلوس في المقاهي واختصار عملها في إرسال الطلبيات فقط مع وجوب التقيد بالضوابط الاحترازية «التباعد الجسدي» وارتداء الكمامات، على أن يخطر أصحاب المناشط المعنية بذلك بالوسائل المتاحة الإذاعة وخطباء المساجد.

ولفت رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة الموقتة، اللواء توفيق المسماري، إلى ضرورة التنسيق في التنفيذ مع مديري الأمن والجهات ذات العلاقة كل في نطاق اختصاصه، والمتابعة لضمان التنفيذ طوال 24 ساعة.

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