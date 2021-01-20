خلال لقاء مع سيالة.. وفد من غات يطالب بإعادة فتح الحدود مع الجزائر والنيجر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 09:18 صباحا
لقاء وفد من غات مع سيالة، 19 يناير 2021، (المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات)

طالب وفد من بلدية غات بإعادة فتح الحدود مع الجزائر والنيجر، وتهيئة الظروف لتنقل المواطنين والتبادل التجاري مع البلدين، وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.

وضم الوفد عميد المجلس البلدي غات الدكتور موسى المهدي، وعضو المجلس الدكتور قاسم بيلال، وعضو مجلس الدولة ابكدة الكوني، وأعيانا من غات، حسب بيان المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ودعا إلى إقامة توأمة بين بلدية غات، والولاية الجزائرية جانت وولاية أغاديس بالنيجر، وإقامة القمة الثنائية مع وزير الخارجية الجزائري، وفتح مكتب إدارة المراسم الخاص باستقبال الضيوف من دول الجوار في غات، وإعادة تفعيل لجنة ترسيم الحدود وفق الإطار المطروح.

كما طالب أيضا بمنح الفرص الدبلوماسية لشباب غات، واعتماد خطة لتأهيل وتدريب الشباب بالتنسيق مع البلدية.

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