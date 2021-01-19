مجلس الدولة يرحب بالتوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية ويأمل بنجاح المسار الدستوري

شعار المجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس الأعلى للدولة، مساء اليوم الثلاثاء، ترحيبه «بما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي من آلية لاختيار السلطة التنفيذية»، مشيدًا «بروح الوطنية والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء الملتقى طيلة هذه الفترة».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موافقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية للحل الشامل الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى خلال اجتماعهم في جنيف الأيام الماضية.

- البعثة الأممية تعلن موافقة الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة

وحصل المقترح الخاص بآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على نحو 73% من الأصوات المدلى بها من قبل أعضاء الملتقى خلال عملية تصويت أجرتها البعثة استغرقت يومًا واحدًا بدءًا من أمس الإثنين، العاشرة صباحًا إلى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وطلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح.

وأعرب المجلس الأعلى للدولة، في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»، عن أمله «بأن تتكلل الحوارات الخاصة بالمسار الدستوري بالنجاح»، مناشدًا ممثلي لجنته المشارِكة في المسار ولجنة مجلس النواب «بذل مزيد الجهود لإحداث أكبر توافق ممكن في هذا المسار المهم والرئيسي» الذي انطلق اليوم بمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر.

ونوه المجلس الأعلى للدولة إلى أن وفد الحوار الممثل له يعتزم هذه الأيام السفر إلى المملكة المغربية «لاستكمال ما تم الاتفاق عليه سابقًا» مع مجلس النواب بشأن المناصب السيادية «لكي يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، وذلك «انطلاقًا من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الجولة الأولى من حوار تونس، التي أكدت اختصاص مجلسي لدولة والنواب بالمناصب السيادية».