ميناء بنغازي البحري يستقبل 1388 سيارة من كوريا وأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 03:02 مساء
ميناء بنغازي البحري يستقبل 1388 سيارة من كوريا وأوروبا, (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل السيارات «قلوڤيز» الوكيل الملاحي لشركة الفلك المشحون للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 1062 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وأوضح الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، أن الميناء استقبل أيضا السفينة (قراند كلونيا) الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنهة عدد 326 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

ولفت إلى أن السفينتين دخلتا الميناء بجهود رجال قسم الإرشاد البحري وبحارة الرباط ووحدة الراديو، ورغم سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.

ميناء بنغازي البحري يستقبل 1388 سيارة من كوريا وأوروبا, (صفحة الميناء على فيسبوك)
ميناء بنغازي البحري يستقبل 1388 سيارة من كوريا وأوروبا, (صفحة الميناء على فيسبوك)
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