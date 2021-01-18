صنع الله يعد بدعم المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 09:12 مساء
لقاء صنع الله مع مدير المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بتقديم الدعم اللازم للمركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، مدير المركز الدكتور محمد الجراري بمقر المؤسسة في طرابلس بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن اللقاء جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلّق بالأرشيف التاريخي الليبي بالمركز، مشيرة إلى أن مديره الدكتور محمد الجراري تطرق لبعض البرامج والكتب والأعمال التاريخية التوثيقية التي لم تُستكمل بعد، والتي بانتهائها ستكون إضافة مهمة للمكتبة الليبية التاريخية.

وقال المهندس مصطفى صنع الله إن «الأرشيف الليبي هو إرث تاريخي يخص ويهم كل الليبيين، والمحافظة عليه واجب أخلاقي ووطني ويتحتّم على الجميع الاهتمام به للحفاظ على الهوية الليبية»، مشددا على ضرورة أن تتواصل رسالة المركز الوطنية السامية عبر الأجيال باستمرار.

وأكد صنع الله أن «المساهمة في إثراء المكتبة الوطنية التاريخية وتبنّي بعض الأعمال والبحوث التاريخية الخاصة بالمركز هو شرف كبير للمؤسسة الوطنية للنفط»، واعداً «في الوقت نفسه بتقديم الدعم بما هو متاح من إمكانات في الوقت الراهن» وفق المؤسسة.

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