إعلان النتائج المبدئية لانتخابات بلديتي تاجوراء وصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 06:02 مساء
أحد النابين أثناء الإدلاء بصوته في إحدى لجان بلدية تاجوراء. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الإثنين، النتائج المبدئية لانتخاب المجالس البلدية في صبراتة وتاجوراء، مؤكدة أن «لكل ذي مصلحة حق الطعن دون رسوم في النتائج المبدئية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع خلال (48) ساعة من تاريخ صدور قرار إعلان النتائج المبدئية».

وأسفرت انتخابات المجلس البلدي صبراتة المبدئية وفق ما نشرته اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» عن فوز قائمة النخلة بالعدد الأكبر من الأصوات بواقع 956 صوتا، تلتها قائمة الزيتونة، وحصول محمد فرج امحمد الجمل على 2.444 صوتا عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، كما فازت ربيعة محمد الغرياني عن فئة المرأة بعد حصولها 1.946 صوتا.

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي صبراتة التي جرت في 16 يناير الجاري 28,28% بواقع 6942 ناخب من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في البلدين المقدرين بنحو 24540 ناخبا.

وأسفرت انتخابات المجلس البلدي تاجوراء عن حصول قائمة التاج على 2738 صوتا تلتها قائمة البئر 1354 صوتا، وفاز خالد محمد علي بريدان عن فئة ذوي الإعاقة من الثوار بحصوله على 1862 صوتا، وفازت حميدة سالم عبدالقادر أبوزويدة عن فئة المراة بحصولها على 1986 صوتا.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي تاجوراء 26.57% بواقع 6651 ناخبا أدلوا بأصواتها من إجمالي 24274 ناخبا مسجلين في البلدية.    

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