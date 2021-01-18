باشاغا يجتمع مع مسؤولي شركة «روز بارتنرز» الأمنية

باشاغا أثناء حضوره الاجتماع مع مسؤولي شركة «روز بارتنرز» الأمنية. (داخلية الوفاق)

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع عدد من مسؤولي شركة «روز بارتنرز» الأمنية اليوم الإثنين بحضور أعضاء الغرفة الأمنية العليا، التي تتكون من عدد مديري إدارات الوزارة.



وخلال الاجتماع قال بشاغا إن إنشاء الغرفة الأمنية العليا «مشروع يحقق أمن ليبيا»، كما أنه جاء «نظراً للتغيرات والتقدمات الأمنية التي طرأت على وزارات الداخلية في غالبية دول العالم»، حسبما قالت الوزارة في بيان.



وأكد الوزير المفوض «ضرورة مواكبة كافة التطورات العلمية والتقنية والاهتمام بالموارد البشرية ضمن خطة أعدتها شركة روز من خلال إنشاء هذه الغرفة التي ستستمر لسنوات طويلة، وستقدم نتائجها أفضل الحلول لكافة المعوقات التي تواجه مكونات الوزارة». كما أشار إلى أنه سيتابع جميع نشاطات هذه الغرفة بالتعاون مع الشركة.



من جانبه، قدم كل من المدير التنفيذي للشركة ومستشارها ورئيس فريق التوجيه بها عروضا مرئية أكدوا خلالها رؤية الشركة واستراتيجياتها بإعداد برنامج تدريبي شامل «ينافس الغرف الأمنية على مستوى العالم باعتباره جهاز شرطة بقيادة وطنية وتنسيق مناطقي وتنفيذ محلي»، وفق البيان.



وتابع البيان أن مسؤولي الشركة أوضحوا صلاحيات الغرفة الأمنية العليا الممثلة في: «اتخاذ القرار العاجل والأمني للحفاظ على أمن وسلامة الشعب الليبي باعتبارها منبرا لتوزيع المهام والأعمال على كافة مكونات وزارة الداخلية».

باشاغا أثناء حضوره الاجتماع مع مسؤولي شركة «روز بارتنرز» الأمنية. (داخلية الوفاق)

مسؤولو شركة «روز بارتنرز» الأمنية أثناء عرض خطتهم . (داخلية الوفاق)