توصيل خط كهرباء جديد جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 01:53 مساء
جانب من أعمال صيانة خط «الهضبة - عين زارة» رقم 2، «جهد 220 ك. ف»، 18 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توصيل خط «الهضبة - عين زارة» رقم 2، «جهد 220 ك. ف»، بعد خروجه عن الخدمة «نتيجة الاشتباكات التي دارت بجنوب العاصمة طرابلس».

ونفذ أعمال الصيانة مهندسو شركة المشروعات الكهربائية، وإدارة صيانة خطوط الجهد الفائق بالإدارة العامة لنقل الطاقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشارت الشركة إلى الانتهاء من عمليات الصيانة المطلوبة وشحن الخط، موجهة الشكر إلى العاملين بها على جهودهم المتواصلة والمستمرة.

يذكر أن شركات الكهرباء كشفت توصيل خط «الهضبة - عين زارة» رقم 1 في السابع من يناير الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التحقق من عدم وجود «مناصرين لترامب» بين الجنود المكلفين تأمين مراسم تنصيب بايدن
دولى
اجتماع بقاعدة معيتيقة يناقش تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت ...
ليبيا
التعادل السلبي يحسم مواجهة منتخب المحليين أمام النيجر في كأس الأمم الأفريقية
رياضة محلية
اعتقال عشرات الشبان في تونس بعد اندلاع مواجهات مع الشرطة ليلا
دولى
ترامب وعائلته يحددون وجهتهم بعد مغادرة واشنطن
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق تكافل اجتماعي وإذاعة.. ويوسف في طرابلس ...
رياضة محلية
لأول مرة.. فريق نيبالي ينجح في تسلق «الجبل المتوحش» شتاءً
منوعات
لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من ...
ليبيا
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
يتسلم تركة «ملغمة» من ويليامز.. ملفات «طارئة» أمام السلوفاكي يان كوبيتش في ليبيا
ليبيا
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» نزلة برد عادية.. علماء يرسمون مستقبل الفيروس التاجي