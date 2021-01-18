توصيل خط كهرباء جديد جنوب طرابلس

جانب من أعمال صيانة خط «الهضبة - عين زارة» رقم 2، «جهد 220 ك. ف»، 18 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توصيل خط «الهضبة - عين زارة» رقم 2، «جهد 220 ك. ف»، بعد خروجه عن الخدمة «نتيجة الاشتباكات التي دارت بجنوب العاصمة طرابلس».

ونفذ أعمال الصيانة مهندسو شركة المشروعات الكهربائية، وإدارة صيانة خطوط الجهد الفائق بالإدارة العامة لنقل الطاقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشارت الشركة إلى الانتهاء من عمليات الصيانة المطلوبة وشحن الخط، موجهة الشكر إلى العاملين بها على جهودهم المتواصلة والمستمرة.

يذكر أن شركات الكهرباء كشفت توصيل خط «الهضبة - عين زارة» رقم 1 في السابع من يناير الجاري.