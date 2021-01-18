«مكافحة الأمراض»: 781 إصابة جديدة بـ«كورونا» و33 حالة وفاة

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1072 مصابًا، في حين توفي 33 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3648 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1222 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 950 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 452 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 173 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 135 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 196 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 60 عينة.

إضافة إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 122 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 143 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 58 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتين، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة 9 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 23 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 9 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 109 آلاف و869 حالة، منها 20 ألفًا و974 نشطة، و87 ألفًا و197 متعافى، في حين توفي 1698 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.