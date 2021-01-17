الثني يوجه بدعم الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي في سهل بنغازي والمنطقة الوسطى

اجتماع الثني مع مسؤولي النهر الصناعي. (الحكومة الموقتة)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، تعليماته بدعم قطاع الزراعة واستثمار مياه النهر الصناعي في منطقة سهل بنغازي والمنطقة الوسطى، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».



جاء ذلك خلال اجتماع الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع نائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني، ورئيس لجنة إدارة وتنفيذ مياه النهر الصناعي ناصر بوبطينة.

وضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة استثمار جهاز النهر الصناعي - سهل بنغازي، محمد الشبلي، ورئيس لجنة إدارة جهاز مياه النهر الصناعي - المنطقة الوسطى، شعيب مفتاح، إٕضافة إلى عضو لجنة إدارة مشروع جهاز النهر الصناعي، عادل الكوافي.

وأضاف بيان الحكومة أن الثني أكد خلال الاجتماع على ضرورة دعم قطاع الزراعة عبر جهاز استثمار مشروع النهر الصناعي بما يدعم الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من مياه النهر الصناعي.

وشدد الثني على ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وجهاز إدارة مشروع مياه النهر الصناعي بما يعزز الغرض المطلوب.