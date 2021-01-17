النائب العام المصري يحيل 3 متهمين التحقوا بتنظيم «القاعدة» في ليبيا للمحاكمة

النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي. (أرشيفية: الإنترنت)

أحال النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، ثلاثة متهمين التحقوا بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في ليبيا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ للمحاكمة.

وأوضح بيان صادر عن النائب العام المصري، اليوم الأحد، أن المتهمين الثلاثة من بينهم «متهم محبوس واثنان هاربان»، تولوا «قيادة في جماعة المرابطون الإرهابية التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة تنظيم القاعدة الإرهابية بليبيا».

وأشار البيان إلى أن نيابة أمن الدولة العليا «استجوبت المتهم المحبوس فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها، وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها والتحاقه بجماعة تنظيم القاعدة الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون العام 2011 خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير وقتئذِ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر».

وأضاف البيان أن المتهم المحبوس «أثناء تواجده في ليبيا التقى الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين، حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى المرابطون تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر فانضم إليها وآخرون منهم المتهمان الهاربان، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًّا في تلك الجماعة حتى أُلقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر».