لجنة الانتخابات المحلية: الأرقام المنشورة عن نتائج اقتراع تاجوراء وصبراتة «مزورة»

ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بتاجوراء، 16 يناير 2021 (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية أنها لم تعلن بعد أي نتائج مبدئية خاصة بانتخابات المجلس البلدي في كل من تاجوراء وصبراتة، مؤكدة أن النتائج المنشورة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي «مزورة».



وقالت اللجنة في بيان اليوم الأحد إنها تنبه إلى أن هذه النتائج عير صحيحة، وإنها «غير مسؤولة عن أي إعلانات نتائج عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووضع شعارها بواسطة الفوتوشوب، وأن ذلك تزوير يعاقب عليه القانون».



ولفتت إلى أنه سيتم إعلان النتائج المبدئية عبر صفحتها التي تحمل شارة التوثيق الزرقاء وموقعها الإلكتروني الرسمي.

وجرت أمس الانتخابات في البلديتين، وبلغت نسبة التصويت في انتخابات المجلس البلدي صبراتة 28%؛ في حين بلغت نسبة التصويت في تاجوراء 25%.