لجنة الانتخابات المحلية: الأرقام المنشورة عن نتائج اقتراع تاجوراء وصبراتة «مزورة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 03:21 مساء
ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بتاجوراء، 16 يناير 2021 (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية أنها لم تعلن بعد أي نتائج مبدئية خاصة بانتخابات المجلس البلدي في كل من تاجوراء وصبراتة، مؤكدة أن النتائج المنشورة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي «مزورة».

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأحد إنها تنبه إلى أن هذه النتائج عير صحيحة، وإنها «غير مسؤولة عن أي إعلانات نتائج عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووضع شعارها بواسطة الفوتوشوب، وأن ذلك تزوير يعاقب عليه القانون».

ولفتت إلى أنه سيتم إعلان النتائج المبدئية عبر صفحتها التي تحمل شارة التوثيق الزرقاء وموقعها الإلكتروني الرسمي.

وجرت أمس الانتخابات في البلديتين، وبلغت نسبة التصويت في انتخابات المجلس البلدي صبراتة 28%؛ في حين بلغت نسبة التصويت في تاجوراء 25%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن
دولى
عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
وليامز: ملتقى الحوار يصوت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة الموقتة الإثنين
ليبيا
الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
أول رحلة لـ«طيران البراق» تصل إلى الإسكندرية من مطار بنينا
ليبيا
استعداد الولايات المتحدة لحفل تنصيب بايدن.. ترامب يختفي ووضع استثنائي منذ 150 ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق هاتف «سامسونغ» الجديد.. والسعر مفاجأة