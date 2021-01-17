توزيع إصابات كورونا في ليبيا.. ارتفاع في الحالات بمصراتة وزوارة

فحص عينات بمختبر مركز مكافحة الأمراض فرع سبها، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

شهدت كل من مصراتة وزوارة ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، المكتشفة أمس السبت، ضمن 1071 إصابة أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، و1057 حالة شفاء، و14 حالة وفاة.

وأوضح المركز أنه تسلم 5033 عينة لفحصها موزعة على المختبرات بجميع أنحاء ليبيا، أظهرت التحاليل المعملية، سلبية 3962 عينة، فيما تأكدت إصابة 1071 منها 690 جديدة و381 مخالطة.

وتوزعت حالات الإصابة على طرابلس التي سجلت 362 حالة جديدة و149 مخالطة، ومصراتة 24 حالة جديدة و122 مخالطة، وصرمان 34 حالة جديدة، و11 مخالطة، والمنشية الجميل 4 حالات جديدة و3 مخالطة، والقرة بوللي حالتين جديدتين، والرياينة وخليج السدرة وباطن الجبل وجادو حالة جديدة لكل منها، والسائح 4 حالات جديدة، والماية 7 حالات جديدة، والخمس 16 حالة جديدة و4 مخالطة، وزليتن 16 حالة جديدة و15 مخالطة.

تسجيل 1071 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و14 حالة وفاة

وفي السواني بن آدم تم تسجيل 14 حالة جديدة، وجنزور 13 حالة جديدة وحالة مخالطة، والسبيعة 7 حالات جديدة وحالة مخالطة، والجفارة 4 حالات جديدة، وسرت حالتين جديدتين، والجفرة 3 حالات جديدة، ودرج حالتين جديدتين، وسوق الخميس امسيحل حالتين جديدتين، وقصر الأخيار 10 حالات جديدة، والرحيبات 5 حالات جديدة.

والكفرة تم تسجيل 4 حالات جديدة، وزوارة 38 حالة جديدة و35 مخالطة، وغدامس 3 حالة جديدة ومثلها لمخالطين، والزاوية الجنوب 3 حالات جديدة، والزاوية الغرب 12 حالة جديدة، والعجيلات 8 حالات جديدة، والجميل حالتين جديدتين، وصبراتة 6 حالات جديدة و10 مخالطة، وقصر بن غشير 11 حالة جديدة، وككلة حالتين إحداهما مخالطة والأخرى جديدة، والمعمورة 14 حالة جديدة، وظاهر الجبل 5 حالات مخالطة.

كما سجلت وازن 4 حالات جديدة، ونالوت 9 حالات جديدة و3 مخالطة، ورقدالين 5 حالات جديدة، والعامرية 12 حالة جديدة ويفرن عدد 16 حالة جديدة، وغريان 5 حالات جديدة وحالة مخالطة، والزنتان 17 حالة مخالطة، والرجبان حالتين جديدتين.

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ861 حالة، و6 حالات في الخمس، و52 حالة في صرمان، وحالتين في خليج السدرة، و79 حالة في مصراتة، و5 حالات في الكفرة، و15 حالة في زوارة، و3 حالات في الزاوية الجنوب، و4 حالات في غدامس، و5 حالات في قصر بن غشير، و15 حالة في صبراتة، و10 حالات في الزنتان.

بينما توزعت حالات الوفاة على كل من الزاوية الجنوب بحالتين ومثلها صرمان، و4 حالات في رقدالين، وحالة واحدة في كل من الزاوية الغرب وزوارة ومصراتة، ونالوت وحالتين في العجيلات.

وبحسب البيان وصل عدد الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 109 آلاف و88 حالة، منها 21 ألفا و298 نشطة، و1665 وفاة، بينما تعافى 86 ألفا و125 حالة.