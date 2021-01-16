مصلحة المطارات تختتم في تونس ورشة عمل حول «أمن الطيران»

ورشة تدريبية في تونس عن أمن الطيران المدني، 6 يناير 2020. (مصلحة المطارات)

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، السبت، اختتام ورشة عمل في تونس تختص بإجراءات إعداد برنامج أمن المطار، نفذتها الأكاديمية التونسية للتدريب باعتبارها المركز الإقليمي لـ«الإيكاو».



واستهدفت ورشة العمل 16 متدربًا من الموظفين التابعين للمصلحة ومطارات معيتيقة وبنينا وسبها وطرابلس وطبرق وأوباري والكفرة والأبرق وغات ومصراتة وغدامس والزنتان وتمنهنت، حسب بيان منشور على صفحة المصلحة بموقع «فيسبوك».

- مصلحة المطارات تدرب في تونس 16 موظفا على «أمن الطيران»



وهدفت إلى تمكين المشاركين من معرفة متطلبات برنامج أمن المطار، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لصياغته ومراجعته بشكل دوري حسب الحاجة.