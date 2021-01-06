مصلحة المطارات تدرب في تونس 16 موظفا على «أمن الطيران»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 04:47 مساء
ورشة تدريبية في تونس عن أمن الطيران المدني، 6 يناير 2020. (مصلحة المطارات)

انطلقت بالعاصمة تونس، الأربعاء، ورشة عمل تختص بإجراءات تطبيق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

وقالت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق في بيان إن ورشة العمل التي تنظمها بالمركز  الإقليمي لـ«الإيكاو» تهدف إلى تمكين المشاركين فيها من فهم مشروع البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وإجراءات تطبيقه، وتحديد المنهجية المناسبة لتطويره، ووضع الآليات الكفيلة بضمان مراقبته ومراجعته بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

- دورات تدريبية في تونس لمصلحة المطارات حول «أمن الطيران»

وتستمر ورشة العمل لمدة خمسة أيام متتالية، وتستهدف 16 متدربا من الموظفين التابعين للمصلحة ومطارات معيتيقة وسبها وبنينا وطرابلس وطبرق وأوباري والكفرة والأبرق وغات ومصراته وغدامس والزنتان وتمنهنت.

يشار إلى أن مصلحة المطارات أعلنت في 25 ديسمبر، انطلاق دورات تدريبية بعنوان «إدارة أمن الطيران»، تنفذها بناء على اتفاقية مبرمة مع الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني باعتبارها المركز الإقليمي لـ«الإيكاو».

وأشارت إلى أن الدورات تستمر لمدة 10 أيام متتالية، وتهدف إلى رفع كفاءة موظفي المطارات التابعة للمصلحة في فهم وتطبيق إجراءات أمن الطيران المدني وفق المعايير المتعارف عليه دوليا.

ورشة تدريبية في تونس عن أمن الطيران المدني، 6 يناير 2020. (مصلحة المطارات)
ورشة تدريبية في تونس عن أمن الطيران المدني، 6 يناير 2020. (مصلحة المطارات)
ورشة تدريبية في تونس عن أمن الطيران المدني، 6 يناير 2020. (مصلحة المطارات)
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