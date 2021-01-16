كاجمان يبحث خطة عمل «صحة الوفاق» وهيئاتها التابعة

عبدالسلام كاجمان، مع مسؤولي وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، خطة عمل وزارة الصحة والأجهزة والهيئات التابعة لها، لتنسيق وتفعيل إدارات وزارة الصحة والمراكز والأجهزة والبرامج التابعة لها، ضمن خطة الوزارة للعام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان رئاسة الوزراء، مع وكيلي وزارة الصحة لطفي مفتاح وكيل الشؤون الإدارية والمالية، وعبدالرحمن عمير وكيل شؤون الإمدادات والمشروعات، بالإضافة إلى مديري جهاز الإمداد الطبي وجهاز الإسعاف والطوارئ، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس اللجنة الاستشارية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة «كورونا».

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، بحث الاجتماع تفعيل عمل إدارات وزارة الصحة، وفق اختصاصها الممنوح لها وفق القوانين والتشريعات النافذة وأهمها القانون 106 لسنة (1973)، كما ناقش تفعيل جهاز الإمداد الطبي والعمل على ربط مخازن وزارة الصحة كافة بمنظومة الإمداد الطبي لوزارة الصحة، والعمل على الانتهاء من أعمال العطاء العام لاستقرار الإمداد الطبي للمرافق الطبية.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش أيضًا، العمل على زيادة السعة التخزينية لمخازن وزارة الصحة وإنشاء مخازن جديدة للرفع من السعة التخزينية لمخازن الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ودعم مختبرات صحة المجتمع ضمن جهود مكافحة الجائحة.

وتناول الاجتماع، تفعيل عمل جهاز الإسعاف والطوارئ ودعمه، فضلًا عن تفعيل عمل مركز البحوث الطبية، وإلزام اللجان المختصة بمكافحة الجائحة بالعمل ضمن اختصاصاتها، وغيرها من المحاور التي من شأنها العمل على رفع قدرة وزارة الصحة والجهات التابعة لها لتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمواطن ومكافحة جائحة وباء فيروس «كورونا»، وفق البيان.

عبدالسلام كاجمان، مع مسؤولي وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض