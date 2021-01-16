مركز بنغازي الطبي يسجل حالة وفاة بين الأطقم الطبية.. وينعاه: «أحد أبطال الجيش الأبيض»

الممرض أشرف علي الأوجلي, (مركز بنغازي الطبي)

سجل مركز بنغازي الطبي، حالة وفاة بين أطقمه الطبية، نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وهو الممرض أشرف علي الأوجلي.

ونعت إدارة مركز بنغازي الطبي «شهيد الواجب»، أشرف علي الأوجلي الممرض ببرج الأمل، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، إثر إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت، وخضع للعلاج في المركز الطبي، ولكنه توفي متأثرًا بالإصابة.

وقالت الإدارة، إن المتوفى «أحد أبطال فريق الجيش الأبيض»، ومن الأوائل الذين قاموا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى «كوفيد-19» منذ اجتياح المرض مدينة بنغازي، مؤكدة أنه أحد الأبطال الذين يفخر بهم مركز بنغازي الطبي لكونه أول الذين حجروا أنفسهم بعيدًا عن ذويهم بالبرج، وقدموا الرعاية الصحية للمرضى دون كلل أو ملل.

وتابعت أن المتوفى يعتبر أول العناصر الطبية داخل مدينة بنغازي، من المتوفين أثناء علاج المرضى من فيروس «كورونا».