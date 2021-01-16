«رويترز» عن دبلوماسيين: مجلس الأمن وافق على تعيين السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثا أمميا إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 01:45 صباحا
الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش. (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين القول إن مجلس الأمن وافق يوم الجمعة على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا بعد نحو 10 أشهر من تنحي غسان سلامة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد اقترح الخميس أن يخلف كوبيتش (68 عاما) غسان سلامة ، الذي استقال في مارس من العام الماضي، وعملت نائبة سلامة ستيفاني ويليامز مبعوثة ليبيا بالإنابة. 

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن دبلوماسيين اثنين لم تذكر اسمهما القول إن «بعض الدبلوماسيين قابلوا اقتراح اسم كوبيتش بتحفظ»، وقال أحدهما لـ«فرانس برس»: «لقد اتبعنا التوافق لكن (كوبيتش) لا يحظى بسمعة جيدة لناحية الفعالية» في تحقيق أهدافه.

ويأتي إعطاء الضوء الأخضر لتعيين المبعوث الجديد بعد أن وافق مجلس الأمن في ديسمبر على خطة غوتيريس لتسمية الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف بدور ليبيا. لكن بعد أسبوع ، قال ملادينوف إنه لا يستطيع تولي المنصب «لأسباب شخصية وعائلية».

من هم كوبيتش؟
دبلوماسي سلوفاكي من مواليد الثاني عشر من نوفمبر العام 1952، وهو خريج معهد موسكو للعلاقات الدولية، ويتحدث اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنكليزية والروسية والفرنسية. 

عمل منذ يناير 2019 منسقا خاصا للأمم المتحدة إلى لبنان، حيث برز سريعًا بخطابه الصريح والمباشر وانتقاده للقادة اللبنانيين بشكل غالبا ما كان شديدًا (وفق فرانس برس).

وسبق أن ترأس كوبيتش البعثة الأممية في العراق بين العامين 2015 و2018، وفي أفغانستان بين  العامين 2011 و2015، وذلك بعد أن كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين  العامين 2006 و2009 وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين  العامين 1999 و2005.

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