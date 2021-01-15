العثور على جثتين متحللتين ومكبلتي اليدين عند العمارات الصينية جنوب أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 15 يناير 2021, 03:28 مساء
العثور على جثتين متحللتين ومكبلتي اليدين عند العمارات الصينية جنوب أجدابيا, 15 يناير 2021. (مديرية أمن أجدابيا)

أعلنت مديرية أمن أجدابيا عن العثور على جثثين متحللتين ومكبلتي الأيدي، عند موقع الشركة الصينية التي كانت تعمل على إنشاء العمارات السكنية قبل أحداث ثورة فبراير، جنوب مدينة أجدابيا، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا 

وقال رئيس وحدة الإعلام رئيس عرفاء جيب الله الورفلي، إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، أنه بعد ورود معلومات إلى رئيس قسم البحث الجنائي أجدابيا الرائد عادل اهلال الصريمي، أول من أمس الأربعاء، مفادها عن وجود جثة في موقع الشركة الصينية التي كانت تعمل على إنشاء العمارات السكنية الصينية الواقعة جنوب مدينة أجدابيا

وأضاف، أنه بعد ورود المعلومات جرى إخطار مدير أمن أجدابيا العميد خالد عبد العزيز البسطة، والنيابة العامة وبتعليمات من مدير الأمن جرى الانتقال إلى المكان المُبلغ عنه، بحضور النيابة العامة والهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا، المختص بإخراج الجثامين المدفونة ومجهولة الهوية.

وأوضح الورفلي، أنه بعد الانتقال إلى مكان الواقعة عثر على جرف رملي بواسطة آلة الجرف المتعارف عليها (كاشيك)، الأمر الذي سهل على الحيوانات الضالة الحفر، والعثور على إحدى الجثث في الفترة السابقة، لافتا إلى أن فريق الهلال الأحمر قام بالحفر وإخراج الجثمان والذي تبين بعد ذلك وجود جثة أخرى في نفس المكان مكبلة العيون والأيدي بقيد حديدي.

يذكر أن موقع الشركة الصينية التي كانت تعمل على إنشاء العمارات السكنية جنوب مدينة أجدابيا، كان موقعًا للجماعات الإرهابية المتطرفة، قبل أن يتم القضاء عليها من قبل قوات القيادة العامة والقوات المساندة من شباب الأحياء السكنية في مدينة أجدابيا عام 2015.

العثور على جثتين متحللتين ومكبلتي اليدين عند العمارات الصينية جنوب أجدابيا, 15 يناير 2021. (مديرية أمن أجدابيا)
العثور على جثتين متحللتين ومكبلتي اليدين عند العمارات الصينية جنوب أجدابيا, 15 يناير 2021. (مديرية أمن أجدابيا)
العثور على جثتين متحللتين ومكبلتي اليدين عند العمارات الصينية جنوب أجدابيا, 15 يناير 2021. (مديرية أمن أجدابيا)
العثور على جثتين متحللتين ومكبلتي اليدين عند العمارات الصينية جنوب أجدابيا, 15 يناير 2021. (مديرية أمن أجدابيا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مرشح المعارضة الأوغندية في الانتخابات الرئاسية يؤكد فوزه رغم «التزوير والعنف»
دولى
مسؤول أميركي بهيئة مكافحة الإرهاب: نفتقر إلى قوانين ضد المتطرفين والإرهابيين في ...
دولى
مسؤول أميركي بهيئة مكافحة الإرهاب: نفتقر إلى قوانين ضد المتطرفين والإرهابيين في ...
دولى
أخيرًا.. الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير
رياضة محلية
شبهها بـ«الفيل».. لافروف يهاجم تصرفات واشنطن وحلفائها في ليبيا
ليبيا
تقرير «أوبك»: الإنتاج الليبي قفز بمقدار 136 ألف برميل يوميا في ديسمبر
ليبيا
«إف بي آي» حذر من «مظاهرات مسلحة» قبيل تنصيب بايدن
دولى
العدد 269 من جريدة «الوسط»: محاولات لاختراق عثرات الحوار الليبي في جنيف.. ولقاح ...
ليبيا
الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث ...
عربى
مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
هيئة أوروبية تعتمد نوعا من الحشرات غذاءً للبشر
كوجينة
علامة تحذيرية لـ«القاتل الصامت» صباحا
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين يحتاجها جسمك