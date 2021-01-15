«الرقابة على الأغذية»: الاتفاق على عودة السعر القديم لرغيف الخبز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 09:42 صباحا
اجتماع لبحث ارتفاع أسعار الخبز، 14 يناير 2021، (مركز الرقابة على الأغذية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية الاتفاق على عودة سعر رغيف الخبز إلى ما كان عليه، وتحرير مخالفة لأي مخبز يعارض الإجراء.

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء بالمركز مع مدير عام شركة المطاحن والأعلاف ومدير جهاز الحرس البلدي طرابلس وأعضاء عن نقابة الخبازين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

واشتكى مواطنون من ارتفاع سعر الخبز المفاجئ في طرابلس ومدن أخرى، مسجلا دينارا لثلاثة أرغفة÷ فيما اعتبره محللون من الانعكاسات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنسبة 230%، بعد دخول قرار توحيد سعر الصرف حيز التنفيذ في يناير الجاري.

وتناول الاجتماع مناقشة سبب زيادة سعر الخبز مؤخرا، حيث نفت «المطاحن والإعلاف» اتخاذ أي إجراء من شأنه رفع سعر رغيف الخبز، إذ أن الزيادة في سعر الدقيق المخصص للمخابز «نسبية»، لا تؤدي لأي ارتفاع بسعر رغيف الخبز لما هو عليه الآن.

وشدد أعضاء مركز الرقابة على الأغذية على ضرورة تقيد كافة المخابز بالمواصفات القياسية والصحية الخاصة بالمخابز، وعدم استخدام المضافات الغذائية المحظورة في تصنيعها.

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