إعادة الانتخابات بمركز ومحطة اقتراع في بلدية سواني بني آدم يوم 23 يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 09:52 مساء
ناخبة تدي بصوتها بأحد مراكز الاقتراع في انتخابات المجلس البلدي سواني بن ادم. يوم 7 يناير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الخميس، إعادة الانتخابات بمركز ومحطة اقتراع في بلدية سواني بني آدم، وذلك يوم 23 يناير الجاري.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إعادة الانتخاب بمركز غوط أبوساق رقم (051009) ومحطة (5) بمركز جامع التوغار الثانوية رقم (051008) بلدية سواني بن آدم ستتم يوم السبت الموافق 23 يناير الجاري.

وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن إعادة الانتخابات البلدية بمركز غوط أبوساق تأتي «لعدم مطابقة العملية الانتخابية لصحيح الإجراءات»، في إشارة إلى خروقات شهدتها العملية الانتخابية بالمركز ومحطة الاقتراع.

وشهدت سواني بن آدم انتخاب مجلسها البلدي الجديد يوم 7 يناير، وسجلت الجولة الأولى للانتخابات نسبة مشاركة بلغت 41%، من بينها 69% من الرجال و31% من النساء.

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