باشاغا يتفقد مقر الإدارة العامة لطيران الشرطة فرع طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 03:25 مساء
باشاغا يتفقد مقر الإدارة العامة لطيران الشرطة فرع طرابلس، 14 يناير 2021. (داخلية الوفاق)

تفقد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الخميس، مقر الإدارة العامة لطيران الشرطة فرع طرابلس بمطار طرابلس الدولي.

واطلع الوزير خلال الزيارة التي رافقه فيها عديد المسؤولين والضباط بالوزارة، على الأضرار التي لحقت بعدد من طائرات الشرطة، والمبنى المخصص لصيانتها وعمرتها نتيجة «العدوان على جنوب العاصمة طرابلس»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

- باشاغا يشكر السفير الهولندي على مباشرة العمل من العاصمة طرابلس

كما استمع باشاغا إلى «شروح وافية من قبل مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة حول عديد المواضيع التي تهم طيران الشرطة»، حسب البيان.

والأربعاء، وجه باشاغا كلمة شكر إلى السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس على زيارته ونائبته إلى العاصمة طرابلس، ومباشرته العمل من مقر السفارة في العاصمة طرابلس، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «سنواصل التعاون معا في مكافحة الفساد، والإرهاب، والجريمة المنظمة».

باشاغا يتفقد مقر الإدارة العامة لطيران الشرطة فرع طرابلس، 14 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
باشاغا يتفقد مقر الإدارة العامة لطيران الشرطة فرع طرابلس، 14 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
باشاغا يتفقد مقر الإدارة العامة لطيران الشرطة فرع طرابلس، 14 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
باشاغا يتفقد مقر الإدارة العامة لطيران الشرطة فرع طرابلس، 14 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
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