باشاغا يشكر السفير الهولندي على مباشرة العمل من العاصمة طرابلس

السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز. (الإنترنت).

وجه المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشا كلمة شكر إلى السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس على زيارته ونائبته الأربعاء إلى العاصمة طرابلس، ومباشرته العمل من مقر السفارة في العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سنواصل التعاون معا في مكافحة الفساد، والإرهاب، والجريمة المنظمة».

وفي وقت سابق الأربعاء، قال توميرس في تغريدة عبر «تويتر» إنه أجرى «نقاش مفتوح ومثمر مع باشاغا بشأن التعزيز الثنائي بين ليبيا وهولندا حول مكافحة الجريمة المنظمة، والفساد، والإرهاب، والهجرة الغير شرعية بالإضافة إلى إعادة تأكيد دعم البعثة الأممية وملتقى الحوار السياسي الليبي».